Albenga, raddoppio ferroviario, avviato un dialogo aperto e costruttivo tra associazioni agricole e commissario Macello

Consumo del suolo agricolo, collegamenti tra centro urbano e stazione e modalità di esproprio dei terreni che verranno interessati dal raddoppio ferroviario: questo il focus dell’incontro che si è tenuto stamani, 11 aprile, presso la sede del comune di Albenga. Presenti le categorie agricole (Coldiretti, Cia, Confagricoltura) il commissario straordinario per il completamento del raddoppio ferroviario Vincenzo Macello, gli ingegneri di Rfi e Italferr, oltre ai tecnici del comune e la dirigente dei lavori pubblici Chiara Vacca, il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore all’Agricoltura Silvia Pelosi e il consigliere delegato allo Sviluppo infrastrutturale del territorio Vincenzo Munì.

Il Commissario Macello, dopo aver illustrato il progetto, ha avuto modo di rispondere alle domande dei rappresentanti delle associazioni di categoria in un’atmosfera distesa. Un confronto costruttivo, volto ad “avvicinare” le differenti posizioni, grazie al dialogo e alla collaborazione.

“Si tratta di un progetto che risale al 1996 quando era stata ampiamente discussa la sede ideale per effettuare il raddoppio – afferma Vincenzo Macello -. Nel 2006 sono scaturite prescrizioni che hanno portato, nel 2011, al progetto definitivo. Recentemente l’opera è stata inserita nel piano strategico del Ministero ed è stata commissariata e, quando sarà finanziata, avvieremo la Conferenza di Servizi. Tuttavia abbiamo voluto anticipare il confronto con il territorio e avviare una serie di incontri con le amministrazioni e i rappresentanti delle associazioni per capire le esigenze e necessità”.

“Tra questi aspetti ci sta molto a cuore, in particolare sulla piana di Albenga, quello del consumo del suolo agricolo e la tutela delle aziende che saranno oggetto di esproprio e che dovranno essere adeguatamente indennizzate”, conclude il commissario straordinario per il completamento del raddoppio ferroviario. Proprio su questo sull’aspetto riguardante l’esproprio dei terreni, gli ingegneri di Rfi e Italferr hanno chiesto un nuovo incontro con le associazioni allo scopo di valutare tutti gli aspetti più tecnici e pratici, anche relativi all’indennizzo.

Una risposta collaborativa da parte delle associazioni agricole, che si sono rese disponibili a valutare nuovamente il progetto del raddoppio al fine di continuare il dialogo avviato con l’ingegner Macello, il quale si è messo a completa disposizione del territorio.

“Ritengo che quello dì questa mattina sia stato un incontro molto proficuo che ha permesso ad entrambe le parti dì parlarsi, riprendendo quel dialogo, che nella realizzazione dì un’opera importante come questa, risulta fondamentale - afferma il consigliere Vincenzo Munì -. Come amministrazione siamo davvero soddisfatti dì aver lavorato affinché questo incontro avesse luogo, dimostrando una volta ancora il desiderio dì ottenere il massimo da quest’operazione, tutelando con altrettanta attenzione il nostro territorio e la sua economia”.

“Ringrazio l’ing. Macello per aver accettato la richiesta di incontro con i rappresentanti delle associazioni agricole così come gli avevamo richiesto durante il primo incontro tenutosi lo scorso 18 febbraio - il sindaco Riccardo Tomatis -. Mi fa molto piacere che le associazioni di categoria siano riuscite ad avviare un dialogo positivo con Macello per chiarire loro eventuali dubbi e perplessità. Il nostro ruolo, in questo momento, è quello di cercare di ottenere tutti i benefici possibili da questa operazione. Ringrazio anche l’onorevole Vazio, che sta seguendo da vicino questo progetto rimanendo in contatto costante con il commissario Macello”.