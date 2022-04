Fattoria da salvare, svanisce anche il sogno del trasferimento a Fontanile. Cinzia Ferrara: "Sono disperata, il 4 maggio lo sfratto sarà esecutivo"

È una storia senza fine quella di Cinzia Ferrara, l’allevatrice di Testico nell’entroterra di Andora sfrattata come i suoi 90 animali, anatre, papere, asini, capre, gatti, cani, che rischiano l’abbattimento. Entro il 4 maggio dovrà lasciare, infatti, casa e terreno dopo l’ultima proroga concessa dal tribunale di Savona per permettere a Cinzia di trovare una soluzione che sembrava dietro l’angolo.

“Sembrava - dichiara Cinzia al nostro giornale - che tutto proseguisse nella maniera più favorevole. Avevo già in tasca i permessi da parte del comune di Fontanile e il sopralluogo dell’Asl di Asti era stato veloce e positivo. Mi avevano indicato delle prescrizioni da seguire per il riparo degli animali, poi sarebbero venuti a controllare”. Ma cosa è successo? “È successo che la signora milanese che avrebbe dovuto ospitarmi nella sua proprietà, forse messa davanti al fatto compiuto si è spaventata e si è tirata indietro. Sono disperata perché mancano 20 giorni alla scadenza dell’ultima proroga, poi non so veramente cosa succederà a me e ai miei animali. Mi dispiace anche perché non vorrei che la gente pensasse che è colpa mia”.

Dopo la doccia fredda del mancato trasferimento in una fattoria didattica in Toscana a causa della influenza aviaria che ha bloccato il tutto (anche in Veneto le porte sono sbarrrate per lo stesso motivo) sembrava, dunque, concretizzarsi un’altra opportunità in una cascina in provincia di Asti, a Fontanile, appunto. Intanto, prosegue la raccolta fondi attraverso un gruppo formato appositamente su WhatsApp che si chiama 'Una fattoria da salvare'. La raccolta era stata lanciata per coprire i costi di viaggio per gli animali, costruzione strutture idonee per ricoveri, recinzione antipredatori, stalle da sistemare.

“C’è una possibilità a Landriano in provincia di Pavia, ma in questo caso ospiterebbero solo gli animali a parte i cani e i gatti che dovrebbero trasferirsi con me e potrei fare solo la volontaria. In Sicilia, invece, possono ospitare solo animali autoctoni e non asini e capre che potrebbero danneggiare gli alberi”, conclude l'allevatrice di Testico.

Cinzia Ferrara spera ancora in una soluzione locale, magari un terreno nel quale riparare gli animali, alla quale sta lavorando l’amministrazione comunale di Testico.