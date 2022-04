"Ligurian Riviera-Perle del Savonese" dà il benvenuto alla primavera e si prepara per la Pasqua

Le destinazioni della Ligurian Riviera possono essere la destinazione vicina e rassicurante per le vacanze pasquali e per tutta la stagione primaverile: un tramonto, un panorama mozzafiato, un fondale d’acqua cristallina, le strade di un antico borgo. Ma non solo: il claim vuole essere un invito a riscoprire le emozioni autentiche, il divertimento, il sapore delle cose più semplici vissute con gusto.

Il blu del mare e il verde del paesaggio compongono le parole "Ligurian" e "Riviera", per indicare immediatamente, a colpo d’occhio, le caratteristiche principali di queste destinazioni. "Torna a stupirti" è il claim di base, che sarà anche declinato con altre versioni, come "Torna ad emozionarti", "Torna a divertirti", "Torna a rilassarti", "cambia aria", con relative declinazioni sul visual. Dunque vuole essere un invito a rimettersi in viaggio e in gioco, lasciandosi coinvolgere e affascinare da quello che può offrire il territorio capace di emozionare, di far divertire e ovviamente di far rilassare il turista. E’ questo l’impegno del comitato di coordinamento per il Turismo in provincia di Savona.

Oltre a 15 comuni della provincia di Savona si aggiungono le associazioni di categoria: Coldiretti Savona, Confederazione Italiana Agricoltori Savona, Confagricoltura Savona, Confesercenti Savona, FAITA Liguria Confcommercio, Federalberghi Savona, FIAIP Savona, FIMAA Savona, Unione Provinciale Albergatori e la Camera di Commercio Riviere di Liguria in quanto "ente al quale i soggetti firmatari conferiscono mandato per svolgere attività di coordinamento delle attività stabilite dai soggetti sottoscrittori dell'accordo".

"Liguria Riviera – Le Perle del Savonese" rafforza dunque il messaggio diffuso con le attività di comunicazione e advertising create nel corso del 2021 puntando ora sulla ricca offerta paesaggistica, culturale e di attività sportive che il territorio della riviera savonese può offrire quindi intercettare gli utenti che stanno pianificando di trascorrere qualche giorno di vacanza per il periodo primaverile o pasquale.