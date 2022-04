Pro Loco Gorra e Olle, eletto il nuovo direttivo del "Gruppo Giovani"

Ha il suo nuovo direttivo il Gruppo Giovani della Pro Loco finalese di Gorra e Olle.

Lo scorso 9 aprile, in ottemperanza alle norme riportate sul suo regolamento interno approvato assieme al nuovo statuto in data 30 marzo dall'assemblea dei soci, ha eletto i soci che rimarranno in carica per il quadriennio 2022-26.

Presidente scelto Lorenzo Bianco, suo vice sarà Francesco Folco, segretaria Alice Bianco mentre Leonardo Firpo sarà tesoriere e magazziniere.

La carica di consiglieri è invece andata a Christian e Luca Fornaro, Gabriele e Luca Parodi, Tommaso Cianni e Diego Pantano.

La presidente uscente Elena Cocchi, entrata a far parte del direttivo maggiore, augura buon lavoro ai giovani che iniziano questa interessante avventura all'interno del mondo del volontariato.