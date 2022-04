Calizzano e l'Alta Valle piangono Danilo Piccardo, il sindaco Olivieri: "Un'anima buona"

Un lutto improvviso: è mancato Danilo Piccardo (classe 1976), noto anche come dj Ways. Originario di Calizzano, da alcuni anni viveva con la moglie Roberta a Garessio.

"Un ragazzo molto conosciuto in Alta Valle e amato dall'intera comunità - commenta il sindaco Pierangelo Olivieri - Un'anima buona che un malore improvviso si è portato via. La sua non è stata una vita facile, da bambino aveva perso i genitori a causa di una tragica fatalità".

Artigiano di professione, la musica era la sua grande passione: "L'amministrazione comunale (e tutta la comunità) si stringe attorno ai familiari in questo momento di cordoglio" conclude il primo cittadino.