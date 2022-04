Come ogni lunedì meno tamponi fatti in Liguria e calo dei nuovi contagiati da Covid-19 quest’oggi, ma rimane alto il tasso di positività, pari al 17,64%.

Sono infatti 569 i nuovi casi positivi oggi in Liguria, sui 3.224 tamponi eseguiti (489 molecolari e 2.735 rapidi). Nel savonese sono 94, nel genovese 326. In totale, in Liguria, sono 281 (+5) le persone che si trovano in ospedale e di queste 11 sono in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare rimangono 16.992 persone, -77 rispetto a ieri.