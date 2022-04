Finalese, biker infortunato sui sentieri dell'ex Base Nato: soccorsi mobilitati, interviene anche l'elisoccorso (FOTO e VIDEO)

Caduta per un biker tedesco di 35 anni sul sentiero Madre Natura nei dintorni dell'ex Base Nato di Pian dei Corsi, nel finalese, e intervento della macchina dei soccorsi stamani, intorno alle 10.45.

Un ragazzo ha perso il controllo della propria due ruote cadendo al suolo e procurandosi la dislocazione della spalla sinistra. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Calice, i volontari del Soccorso Alpino e una squadra di Vigili del fuoco per il recupero in zona impervia.

Nessuna grave conseguenza per la vittima della caduta ma una volta stabilizzato per trasportare l'uomo in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo.