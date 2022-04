Professione magazziniere, quali sono le mansioni? Formazione e consigli

La professione di magazziniere è una delle più richieste, non solo attualmente ma già in passato. Le sue mansioni sono tantissime e fondamentali per attuare un preciso percorso in azienda.

Oggi riveste un ruolo ancora più importante considerando il boom nello sviluppo degli e-commerce : catalogare, spedire, controllare e molto altro ancora. Le aziende e le industrie sono solite cercare una figura professionale di questo tipo, specializzata per mandare avanti una o più aree nelle vesti di magazziniere.

Vuoi lavorare come magazziniere? Ecco tutto quello che devi sapere.

Quali sono le mansioni di un magazziniere?

Ti piacerebbe intraprendere la carriera di magazziniere ma hai ancora qualche dubbio in merito alle mansioni, formazione e compiti che possono essere assegnati. In realtà, chi non conosce questa figura professionale non ha idea di quali siano le sue reali attività all’interno dell’azienda.

In questo interessante approfondimento pubblicato da Randstad su cosa fa il magazziniere ti puoi rendere conto di quanto sia strategico come mestiere, ricco di mansioni e di grandi responsabilità. Inoltre, un magazziniere riceve moltissime soddisfazioni e avanza di carriera se attento e professionale.

Per avere una idea di quelle che sono le mansioni del magazziniere, possiamo riassumertele in questo modo:

Ricevere la merce in entrata e verificare la sua documentazione;

Ispezionare la merce in entrata, con un controllo sulla correttezza e integrità;

Stoccaggio merce in aree di competenza;

Organizzare tutte le manovre di packing e picking ;

Organizzare e predisporre il ritiro da parte dei clienti;

Preparare in maniera adeguata i prodotti che devono essere consegnati e spedici;

Tenere traccia di tutto il magazzino, con inventario e logistica a seconda della politica aziendale;

Controllo accurato delle giacenze;

Avere un contatto diretto con il proprio ufficio acquisti.

Nonostante la lunga lista, le mansioni di un magazziniere sono tantissime. Nelle grandi aziende non c’è solo una figura professionale, ma il responsabile viene affiancato da altri collaboratori.

Inoltre, oggi moltissime aziende non hanno solo una consegna diretta e si occupano anche di spedizioni dopo aver attivato l’e-commerce dedicato. Ovviamente, più sarà grande l’azienda e più il lavoro sarà specifico.

Voglio diventare un magazziniere: formazione e consigli

Vuoi diventare un magazziniere ma temi di non essere la persona giusta? Questa è una delle professioni che richiede molta formazione, passione, attenzione e una predisposizione naturale al controllo. Le competenze specifiche di un magazziniere si fondono con quelle informatiche, non solo per la nascita degli e-commerce ma anche per la gestione ottimizzata presente in ogni azienda.

Una persona specializzata e con skills particolari avrà sicuramente più occasioni di essere preso in considerazione. Il magazziniere non segue un percorso di studi specifico e viene richiesto il diploma di scuola superiore. Sarà poi l’azienda a decidere se far frequentare un corso professionale o meno (sull’uso dei programmi interni, logistica e utilizzo dei macchinari coinvolti nelle varie mansioni del magazzino).

Non solo, il magazziniere deve possedere il patentino per la guida dei carrelli elevatori e transpallet. Per questo fondamentale dettaglio, non aspettare che sia l’azienda a chiedertelo ma gioca d’anticipo per farti trovare pronto.