A Loano e Varazze la presentazione del libro "Siamo tutti complottisti?" con l'autore Danilo Sacco

I complotti esistono? Certo.

Ordire trame per creare posizioni di predominio accompagna l’esistenza dell'uomo dall'antichità. Innumerevoli accadimenti non sono mai stati chiariti del tutto a dispetto degli sforzi profusi in ricerche o indagini: quali intrighi li hanno resi imperscrutabili?

La Storia, però, è altresì intrisa di una moltitudine di teorie del complotto che si sono rivelate prive di ogni fondamento, di tesi affascinanti quanto poco plausibili intorno a vicende e dati di fatto accertati e documentati in modo esaustivo. Perché anche persone mature, colte e intelligenti credono che alcuni abitanti del pianeta siano in realtà alieni, che la Terra sia piatta, oppure sono ammaliate da tesi antiscientifiche?

C’è un collegamento tra la sempre più imponente mole di informazioni che invade il nostro quotidiano e il guazzabuglio di complottismi, negazionismi e false credenze?

Come nasce una teoria del complotto? Come si propaga fino a coinvolgere un numero imprecisato di persone?

Non solo: sanno come far leva su insospettabili increspature del nostro processo cognitivo per cercare di condizionarci.

Dunque, potenzialmente siamo tutti complottisti? Sì. Per minimizzare il rischio di essere vittime inconsapevoli degli inganni che ci conducono a false credenze, è importante avere cognizione dei meccanismi che governano il nostro processo decisionale e i trucchi utilizzati per persuaderci. Ed è anche opportuno conoscere i rudimenti del marketing emozionale.

Perché, in qualsiasi campo, per gareggiare è fondamentale conoscere le regole del gioco. Se sappiamo individuare chi usa le proprie abilità per influenzare il prossimo, abbiamo meno probabilità di farci suggestionare.