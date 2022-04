Calcio, Torneo Internazionale 958 Santero - 2° Memorial Pizzorno. Taglio del nastro in Regione Liguria: "Ripartiamo con emozione dopo 2 anni di stop" (FOTO E VIDEO)

E' stato presentato nella cornice della Sala Trasparenza di Regione Liguria, a Genova, l'edizione 2022 del Torneo Internazionale 958 Santero - 2° Memorial Carlo Pizzorno.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, Cairo Montenotte e la Val Bormida torneranno capitale del calcio giovanile italiano, dove si riuniranno come d'abitudine i migliori talenti giovanili italiani e stranieri (in campo per la 25° edizione i Giovanissimi fascia B leva 2008) per un' importante confronto non solo sportivo, ma anche sociale e umano.

Il Torneo Internazionale, trentadue le squadre in campo dal 22 al 25 aprile, sarà il punto focale di sei appuntamenti tutti dedicati ai campioni del futuro.

“Sono davvero contenta di rivedere partire i grandi tornei internazionali – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro che prosegue dichiarando – per me che ho iniziato il mio mandato come assessore quando lo sport era disperatamente fermo, vedere ogni volta la ripartenza è un sogno, la stessa emozione provata lo scorso anno quando siamo passati dall’assenza delle gare al loro ritorno anche se ancora senza pubblico per poi ritrovare i tifosi di ogni sport applaudire i propri eroi e chiudere purtroppo l’anno tra altre e nuove difficoltà. Oggi assistiamo ad una ripartenza globale, in presenza di pubblico e con gare internazionali e questa è una bellissima novità. Un ringraziamento a tutti i dirigenti e alle società che in questi anni non hanno mai smesso di sperare e credere di riuscire a tornare alla normalità come dimostra questo torneo che mi auguro veda tra i suoi partecipanti molti futuri campioni”.

Quest’anno, per la sua 25° edizione, il torneo prenderà il nome del main sponsor un prestigioso marchio che vuole investire in questo territorio.

La soddisfazione del mondo del calcio si trovano nelle parole di Giulio Ivaldi Presidente FIGC Comitato Regionale Liguria: “Con piacere, saluto tutti i partecipanti alla 25^ edizione dei Tornei Internazionali 958 SANTERO Città di Cairo Montenotte. Venticinque stagioni, una storia e chissà quante ve ne sono legate alla manifestazione. È particolarmente importante, in questa fase, la ripresa dello svolgimento, oltre che dei Campionati istituzionali, anche delle attività Societarie, è un concreto segnale di ripartenza, di svolta, della volontà di guardare al futuro con determinazione, coraggio ed ottimismo. Grazie, pertanto, all’A.S.D. Cairese 1919, che da sempre è al passo con i tempi e che onora il calcio dilettantistico e giovanile con concreti atti partecipativi ed organizzativi, che danno prestigio al movimento calcistico ligure oltre i confini della nostra Regione”.

“Finalmente ritornano i Tornei Internazionali 958 SANTERO Città di Cairo Montenotte – aggiunge il sindaco di Cairo Paolo Lambertini - Questa è una gran bella notizia, che aspettavamo da tempo e che riporta a Cairo giovani talenti del calcio provenienti da tutto il mondo. La pandemia ci ha costretti a un lungo “digiuno” di momenti aggregativi e oggi ripartire così, con questo importante evento, ha un valore ancora più grande. Desidero ringraziare l’Avv. Simona Ferro, Assessore regionale allo Sport, per permetterci di presentare nella Sala della trasparenza questa importante manifestazione sportiva”.

Protagonista assoluto di questo evento è la Società ASD Cairese 1919 che i questi anni non ha mai gettato la spugna e ha proseguito progettando questo grande torneo internazionale:

“Con commozione, oggi riprendo a parlare della 25^ edizione dei Tornei Internazionali 958 Santero Città di Cairo Montenotte 2022. Dopo due anni senza i Tornei Internazionali Città di Cairo Montenotte, il prossimo 22 aprile ripartiranno e si avvarranno della partnership di un marchio internazionale come 958 SANTERO, ma non possiamo dimenticare che per due anni il mondo ha dovuto fare i conti con una pandemia che ha seminato dolore e morte a tutte le latitudini e longitudini. Ringrazio Regione Liguria, nella figura dell’assessore allo Sport, Simona Ferro, per averci dato la possibilità di presentare i nostri tornei in questo stupendo luogo” così dichiara Franz Laoretti Direttore Generale A.S.D. Cairese 1919 a cui fa eco il Presidente A.S.D. Cairese 1919 Mario Bertone: “Ci tengo a ringraziare la Regione Liguria, nella figura dell’Assessore allo sport, l’Avv. Simona Ferro, per darci la possibilità di presentare il lavoro da noi organizzato. Finalmente ripartono i Tornei Internazionali, con la 25^ edizione dei Tornei Internazionali 958 SANTERO Città di Cairo Montenotte, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. In questo periodo difficile, abbiamo cercato di tenere viva la nostra attività sportiva, direi con ottimi risultati; grazie all’impegno e al sacrificio dei dirigenti, dei tesserati e dei volontari, la situazione si sta normalizzando e ci permette di guardare al futuro con ottimismo”.

Ed infine è Pierpaolo Baldo, Vicepresidente A.S.D. Cairese 1919, a fare la sintesi di questo alto momento di sport giovanile: ”I Tornei Internazionali rappresentano uno dei momenti apici dell’attività della nostra società; sono il risultato di un’attività che, durante l’anno, impegna più di trecento ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di cercare di migliorare il tasso tecnico dei nostri giovani, ma la nostra soddisfazione è stata anche l'aver visto, in occasione di una partita della Champions League fra Ajax e Tottenham, in campo ben cinque giocatori che, in passato, hanno partecipato al nostro torneo”.