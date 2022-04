Borghetto accoglie la piccola Anastasia sfuggita dalla guerra

"Primo giorno di scuola per Anastasia, bimba ucraina di sette anni che è riuscita a fuggire in modo rocambolesco dal suo paese separandosi sia dal padre che dalla madre dopo essere stata costretta, per sopravvivere, a rifugiarsi per quindici giorni in uno scantinato - spiegano i rappresentanti dell'amministrazione comunale - Siamo veramente orgogliosi di come la nostra comunità sia riuscita ad accoglierla con tutto l’affetto e il calore che merita e sono sicuro che non faremo mancare il giusto supporto alla nonna e al suo compagno nel delicato compito che li attende. Benvenuta a Borghetto, Anastasia".