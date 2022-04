A Genova brillano le piccole stelle della crew “Gangsta Gams” di Borgio Verezzi

Il 10 aprile scorso al Teatro Gustavo Modena di Genova si è svolto il contest coreografico "The Garage", del circuito nazionale Dance Plus, dedicato unicamente alla street dance. Le 5 giovani ballerine della scuola di danza ID-entity (ex Immagine danza), diretta dal ballerino professionista Joele Ciocca, si sono aggiudicate il terzo posto nella categoria kids portando a casa l'ennesima soddisfazione e confermando nuovamente la loro abilità.

“Sono molto soddisfatto del loro risultato - dichiara Joele Ciocca, direttore artistico della scuola - dietro a questo podio c'è serietà, impegno e costanza, non solo ai corsi di danza, ma anche negli impegni scolastici. Questa è stata l'ultima volta che la crew ha gareggiato con la vecchia coreografia, presto sarà pronta quella nuova dove le ragazzine mostreranno le nuove abilità acquisite in questo nuovo anno accademico. Il debutto avverrà ai Chiostri di Santa Caterina di Finalborgo, il 20 giugno, in occasione del saggio di fine anno. Dopodiché saranno pronte ad affrontare nuove attività agonistiche nazionali e nuovi podi”.

Hanno gareggiato Maria Garolla, Arianna Natta, Matilde Garulla, Giulia Servidio, Giulia Mammoliti.