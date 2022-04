Soccorso persona intorno alle 12.30 sulla alture di Calice per un biker caduto lungo uno dei sentieri che si estendono nella zona dell'ex base Nato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Verde di Finalborgo.

Per l'occasione è stato allertato anche l'elisoccorso che però alla fine non è dovuto intervenire: la persona ferita, infatti, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.