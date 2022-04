Cengio, rubano catalizzatori contenenti platino in una ditta di autodemolizioni: quattro arresti e una denuncia

Rubano materiale prezioso all'interno di un'autodemolizione situata a Cengio. Nella notte i carabinieri della compagnia di Cairo Montenotte hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso tra di loro, quattro romeni, già noti alle forze dell'ordine, e denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Genova un quinto complice classe 2004, anche lui di nazionalità romena, ancora incensurato.

La rappresentante legale di una ditta che tratta metalli ha ricevuto in piena notte l'alert di intrusione che segnalava la presenza di alcune persone all'interno dell'azienda. Immediato è scattata l'allarme attorno. Sul posto attorno alle ore 2 sono intervenuti i militari della stazione di Millesimo e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile. L'azione condotta tempestivamente ha consentito di intercettare in località Montaldo, frazione del comune di Cengio, un'autovettura Audi A6 con a bordo i cinque romeni provenienti dalla zona di Milano.

I titolari dell’officina, intervenuti anche loro sul posto, hanno confermato nell'immediatezza che si trattava dello stesso mezzo notato pochi istanti prima fuggire dall'officina a forte velocità. Durante la perquisizione del bagagliaio della vettura, i carabinieri hanno rinvenuto alcuni catalizzatori (asportati dalla ditta) contenenti platino, un metallo particolarmente prezioso, e vari attrezzi atti allo scasso.