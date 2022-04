Permesso di soggiorno negato dopo una condanna a tre anni per 16 reati: il Tar respinge il ricorso di un cittadino albanese

Dovrà far ritorno nel proprio paese d'origine, l'Albania, un uomo a cui la Questura di Savona e il Ministero dell'Interno non avevano rinnovato il permesso di soggiorno dopo una condanna a 3 anni per 16 episodi di cessione di sostanze stupefacenti.

Lo ha stabilito il Tar della Liguria ritenendo illegittimo il ricorso presentato dall'albanese residente in Italia da 13 anni con una moglie e due figli minorenni.

"Sono d’accordo con questa decisione - ha dichiarato il responsabile giustizia della Lega in Liguria, Federico Bertorello - Il fatto che l’uomo viva ormai da 13 anni nel nostro paese con la sua famiglia e abbia un lavoro, non è da considerarsi un’attenuante, ma un’aggravante del caso visto che con il suo comportamento criminoso ha dimostrato di non essersi minimamente integrato nel nostro tessuto sociale".

"Come recita la sentenza del Tar 'non ha interiorizzato le regole essenziali del vivere civile' e va quindi rimandato in patria" conclude la nota del Carroccio.