Bici elettrica o tradizionale? Mettiamole a confronto!

Bicicletta elettrica oppure tradizionale? Cosa scegliere in città per raggiungere il posto di lavoro o i luoghi di interesse? Mettiamo a confronto questi due mezzi, per renderci conto che entrambi possiedono non pochi vantaggi.

Scegliere una bici elettrica o una tradizionale?

La tradizione incontra la tecnologia, restando lo stesso mezzo di trasporto della quale ci si innamora sin da piccoli. Andare in bicicletta è una delle prime cose che si imparano, togliendo le rotelle solo nel momento in cui si trova l’equilibrio con se stessi.

Crescendo, la bici tradizionale viene usata solo per sport oppure per fare una passeggiata tra la natura. Sono veramente poche le persone che la preferiscono all’auto, trovandola a volte scomoda e faticosa. Nonostante sia ottimale per mantenere la salute del proprio fisico, ci sono degli svantaggi accomunati al mezzo storico.

Per questo motivo, gli esperti del settore hanno deciso di creare il giusto compromesso tra tradizione e tecnologica inventando la e-bike. Un mezzo di trasporto ecologico, veloce e che regala non pochi vantaggi.

A livello tecnico, la differenza sostanziale sta nel suo kit di elettrificazione con accompagnamento al movimento, abbattendo lo sforzo in salita e in pendenza arrivando ad una velocità massima di 25Km/h.

E-bike, il mezzo di trasporto ecologico e comodo

La e-bike è il nuovo mezzo di trasporto che consente di raggiungere i luoghi di interesse facilmente. Ottimale per le gite fuori porta e per qualsiasi persona, anche i meno allenati che potranno contare sulla pedalata assistita per fare meno fatica.

Nonostante questo importante elemento, il conduttore della bici potrà sfruttare i benefici di una buona pedalata per mantenersi in forma e fare esercizio fisico. E in città? Questo mezzo di trasporto alternativo è l’unico in grado eliminare lo stress per la ricerca del parcheggio e raggirare il traffico. Non solo, con questa bicicletta elettrica pieghevole sarà ancora più facile prendere la metropolitana o il pullman, senza creare disagio agli altri passeggeri.

L’approccio mentale è determinante per divertirsi con una bicicletta elettrica. Gli amanti della tradizione credono che questo mezzo non consenta di pedalare e muoversi: al contrario, la pedalata è assistita (meno faticosa) e ci si diverte sempre tantissimo!

Inoltre, il funzionamento della e-bike viene deciso dal suo conduttore: nel momento in si disattiva la pedalata assistita la bici avrà le stesse funzionalità di una tradizionale. Due prodotti in uno che possono supportare durante il movimento, decidendo personalmente che cosa fare e come farlo.

Tra i vantaggi di una bicicletta di nuova generazione spunta avere la possibilità di scegliere, impostare il movimento e utilizzarla come meglio si crede. Un mezzo di trasporto ideale per la città, come già ampiamente evidenziato, capace di condurre in ogni luogo senza alcuna fatica. Ci si potrà svegliare al mattino, fare esercizio fisico senza pensare al parcheggio o al restare imbottigliati lungo le strade trafficate.

Inoltre, non da sottovalutare, il suo aspetto ecologico pensa alla natura e all’ambiente per un futuro migliore. Questo è un investimento di alto interesse, da portare ovunque e sfruttare senza aver timore di inquinare!