A Quiliano due contest di street art e musica a livello nazionale

È grazie ad una grande rete di collaborazione che vede riuniti la Città di Quiliano, il Circolo degli Inquieti, l’Associazione Culturale E20, il MEI – Meeting degli Indipendenti, l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, con il patrocinio della Rete dei Comuni Sostenibili e della Rete dei Festival, che prende avvio un nuovo ed innovativo progetto dedicato alla street art e alla musica emergente rivolto a giovani artisti: il MUSAQ - Music & Street Art Quiliano Contest.

Il MUSAQ, Music & Street Art Quiliano Contest, si terrà a Quiliano dal 23 al 26 giugno 2022 prossimo e sarà l’occasione di vedere all’opera, oltre ai vincitori dei contest, grandissimi artisti del mondo della street art, della musica, del teatro e della scienza, all’interno di una serie di attività collaterali di avvicinamento alla manifestazione, conferenze, incontri, spettacoli, concerti che prenderanno il via a partire da maggio.

Fra i testimonial che hanno già dato la loro adesione e saranno presenti a giugno e i cui nomi verranno annunciati nei prossimi giorni, il rapper Frankie hi-nrg mc.

Il tema a cui è dedicata la prima edizione del MUSAQ Music & Street Art Quiliano Contest è la lotta al cambiamento climatico, Obiettivo 13 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il MUSAQ Music & Street Art Quiliano Contest è aperto a giovani che alla data del 23 giugno abbiano compiuto 18 anni e desiderino esprimersi, attraverso la loro arte, sul tema dell’Ecosystem restoration. I Contest sono rivolti ad artisti italiani e stranieri.

Le due giurie, composte da artisti di livello internazionale e da professionisti, individueranno per ogni sezione fino a 10 artisti che dal 23 al 26/06 si esibiranno dal vivo, gli uni graffitando porzioni di muro dello stadio cittadino, gli altri suonando in postazioni accanto agli street artist e sul palco allestito nel parco di San Pietro in Carpignano.

L’idea del MUSAQ Music & Street Art Quiliano Contest è nata dal desiderio di dar vita a un progetto sull’utilizzo e la valorizzazione di aree urbane attraverso la realizzazione di opere di street art e di espressione musicale.

La manifestazione intende innanzitutto attrarre un pubblico giovane offrendo la possibilità di esprimersi sul tema di questa prima edizione, attraverso l’utilizzo di linguaggi a cui i giovani sono perfettamente abituati e, contemporaneamente, offrire alla città di Quiliano, e non solo, un incontro intergenerazionale e trasversale che riunisca sia la popolazione residente sia i turisti provenienti da fuori Liguria, per una forma di turismo culturale che sempre più frequentemente attira curiosi ed estimatori.

I bandi per la sezione street art e musica sono scaricabili all’indirizzo: http://www.comune.quiliano.sv.it/index.php/news/iniziative/507-musaq-quiliano-contest.

Info sul contest di street art: musaqcontest@gmail.com

Info sul contest di musica: e20associazioneculturale@gmail.com.

e20associazioneculturale@gmail.com