Torna "Albenga in tavola" con la settimana dell'asparago violetto

Torna “Albenga in tavola” con una settimana dedicata all’asparago violetto che vedrà la realizzazione da parte delle attività aderenti di prodotti, piatti, cocktail, gelati e menù dedicati.

Ecco le attività che hanno aderito alla settimana “Asparago Violetto”: Lab Caffè in via Torlaro: pennette asparago e pancetta; il Baretto in via Bernardo Ricci: torta salata alle puntarelle di asparago violetto con vino pigato o rossese di Albenga; al Falcone in via Roma: asparago violetto con uova al burro; le 5 e 25 – ristorante in via Torlaro: panna cotta agli asparagi violetti croccanti patanegra e parmigiano; le Anfore – ristorante e pizzeria in via Bernardo Ricci: risotto di asparago violetto; la Bottega del 44 – birrificio in via G.M. Oddi: asparago gratinato al forno con olio, sale e pepe; Hostaria del Viale in via Martiri della Libertà: menù degustazione all’asparago violetto; Twenties Cocktail Club in via Cavour: Cocktail “Black Sand n.2”; Hosteria Sutta Cà in Piazza San Francesco – via Ernesto Rolandi Ricci: primi piatti, torte e insalate con i 4 di Albenga con vini locali (pigato, fermentino, rossese, granaccia); Gelateria Romea in viale Martiri della Libertà: gelato all’asparago violetto; Osteria e B&B del tempo stretto in Reg. Rollo: Finger food: insalatina con asparagi violetti di Albenga crudi marianti negli agrumi e timo con quenelle di ricotta di pecora brigasca, fonduta di taleggio con punte di asparago violetto e tuorlo d’uovo fritto; Gelateria “Festival des Glaces” in viale Italia: gelato gastronomico all’asparago violetto servito con caramello al sale, panna e crema di pistacchi.

La settimana si concluderà Sabato 23 aprile dalle ore 10 alle ore 19,00 in piazza IV Novembre esposizione e vendita dei prodotti e Showcooking realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero, con degustazione. Verrà riproposto anche lo showcookin a base di carciofo spinoso (evento saltato durante la settimana del carciofo a causa del maltempo)

"Dopo il successo della settimana del carciofo spinoso arriva quella dedicata all’asparago violetto - spiegano Ilaria Calleri, consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti del territorio, Silvia Pelosi, assessore all’agricoltura e Marta Gaia assessore agli eventi - Ringrazio tutte le attività che hanno aderito all’iniziativa volta, non solo a valorizzare i nostri prodotti, ma a sviluppare il settore del turismo legato all’enogastronomia attraverso le eccellenze che caratterizzano la nostra piana e una proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le attività del territorio".

I prossimi appuntamenti con Albenga in Tavola saranno: “Il pomodoro cuore di bue” - lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno, “La zucchina trombetta” - lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre.

Le attività commerciali (ristoranti, bistrot, trattorie, gelaterie, bar e birrerie) che intendono aderire alle prossime settimane di “Albenga in Tavola” hanno tempo fino al 31 maggio presentando il modulo reperibile sul sito del Comune di Albenga (http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=14831) all’ufficio protocollo a mano o via mail (protocollo@pec.comune.albenga.sv.it).