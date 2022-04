Energia, costituita da Regione Liguria la cabina di regia per la definizione del nuovo piano energetico ambientale regionale (Pear)

“Per migliorare la conoscenza dei bisogni del territorio, l’ascolto e il confronto con i principali protagonisti del settore energia, sia a livello nazionale che regionale, rimane lo strumento più performante per definire al meglio gli indirizzi del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, proponente della delibera –. La cabina di regia sarà luogo di questo percorso partecipativo con portatori di interesse, soggetti tecnici nazionali e tutti gli stakeholder del settore e fornirà gli indirizzi strategici in materia di pianificazione energetica, innovazione tecnologica, analisi, monitoraggio e relazioni sulle prospettive in ambito energetico delle politiche regionali”.

La cabina di regia è composta dall’assessore competente in materia di energia, in qualità di coordinatore, dal direttore generale del dipartimento Sviluppo economico, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di energia e dall’amministratore unico e direttore competente per materia di IRE Spa.