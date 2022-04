Liste d'attesa in Asl2, Lista Toti: "Incrementati servizi e avviati nuovi percorsi 'follow up'"

"E' andata male oggi al consigliere regionale del Pd, Roberto Arboscello, tornato ad attaccare la Asl2 e la Regione Liguria sulle liste d'attesa. La risposta di Marco Scajola, assessore delegato ai Rapporti con il Consiglio Regionale, è stata l'occasione per spiegare come Regione Liguria stia rispondendo, con il programma Restart, a una situazione resa difficile dalle norme anti Covid in questi due anni.

Proprio parlando di Asl 2, fin dal 2021 sono state aperte nuove agende, incrementati i servizi di radiologia in convenzione, avviato un percorso di 'follow up' per pazienti oncologici e con malattie croniche, che ha portato a prendere in carico 1.609 pazienti, per 3.366 esami propedeutici, in modo da soddisfare tutte le richieste.

Solo nel primo trimestre 2022, il numero verde aziendale della Asl 2 ha preso in carico 2.973 prescrizioni con priorità D e 2.130 con priorità B".

Lo afferma in una nota la Lista Toti replicando all'interrogazione presentata dal consigliere Arboscello e sottoscritta da tutto il gruppo del Partito Democratico, in cui ha chiesto alla giunta, "visto il permanere dei ritardi, e in alcuni casi l’aumento dei tempi d’attesa, in contrasto con gli obiettivi del Piano di Governo delle liste d’attesa, quali iniziative assumerà per l’abbattimento dei tempi minimi d’attesa per la Asl 2".