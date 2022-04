Con il prolungarsi della guerra in Ucraina sono aumentate le esigenze di interpretariato qualificato

Con la crisi tra Ucraina e Russia a cui stiamo assistendo ormai da più di un mese e la relativa crisi umanitaria nella Regione (sono milioni in Ucraina in grave pericolo di danni fisici, forte disagio psicologico e sfollamento, a seguito dell'escalation delle ostilità verificatasi), è cresciuta in maniera esponenziale anche la richiesta di servizi di interpretariato qualificato, non solo da parte di privati ma soprattutto da parte delle organizzazioni internazionali che si stanno operando nella loro assistenza in Italia e nei diversi paesi ospitanti, ed è Ablio una società italiana con sede a Roma e Miami, che sta offrendo servizi di interpretariato professionale online e on-demand dall'italiano o inglese a ucraino o russo, supportando la grande richiesta di servizi, erogati con alti standard qualitativi.

Come contributo alla causa ucraina, i servizi in queste combinazioni linguistiche sono offerti a particolari tariffe al minuto, pari a quanto corrisposto agli interpreti per il loro lavoro.

Ablio sfrutta le più recenti tecnologie, ma soprattutto l’esperienza aziendale e professionale del suo management attraverso un modello di servizio innovativo, motivo per cui le amministrazioni pubbliche, le grandi aziende, ma anche molti privati si stanno rivolgendo all’azienda per un supporto che si può avere attraverso un processo di registrazione semplice e immediato, e in poco tempo si può essere operativi. Inoltre i servizi ad alta tecnologia sono supportati da una comunità globale di interpreti selezionati a seguito di accurati processi di valutazione, ottemperando ai più severi standard etici e di qualità.

In Italia l’interpretariato da remoto svolto da interpreti veri è ancora poco usato, e pensiamo quanti e quali potrebbero essere i vantaggi in ambiti come quello ospedaliero, dove se si presenta uno straniero che non parla italiano il medico deve essere in grado di comprendere e trattare anche se non comprende la lingua, ed è proprio di pochi giorni fa la notizia di una turista tedesca morta si dice perché al 118 non riuscivano a trovare un operatore che parlasse inglese e che per questo i soccorsi sembrerebbero essere arrivati con diversi minuti di ritardo, causandone la morte.

La Mission dell’azienda è proprio quella di fornire servizi di interpretariato a distanza, in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo, e mai come in questo difficile momento storico globale, i servizi Ablio possono essere un vero valore aggiunto per l’intera comunità.

* * *

Giulio Monaco Founder Ablio bio

Giulio Monaco

Dopo gli studi all'Università di Lingue di Cà Foscari a Venezia, ha svolto una carriera come manager ed imprenditore in imprese e startup nel settore delll'informatica e delle telecomunicazioni.

La sua prima esperienza nel settore dell'interpretariato è stata nel 1977, in un evento al Palazzo dello Sport di Roma, con un servizio in 8 lingue per 8000 partecipanti, come ragazzino tuttofare aiutando nella stesura dei cavi di cablaggio. Da allora ha coordinato i servizi di interpretariato in centinaia di eventi in tutto il mondo.

Dalla sua esperienza diretta ha costituito Ablio, di cui è CEO, nel 2015 in Italia e negli Stati Uniti assieme ad un team di manager, ingegneri del software ed esperti linguistici, applicando le più avanzate tecnologie informatiche per creare servizi di interpretariato più efficaci e convenienti per un pubblico globale, disponibili sulle piattaforme Ablio (interpretariato telefonico) ed Ablioconference (interpretariato in simultanea per eventi).