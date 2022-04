Il nuovo singolo "Da un po'" del cantautore albisolese Edoardo Nocco protagonista nel pomeriggio di Radio Onda Ligure

Intervista ad un giovane e promettente cantautore del nostro territorio oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure 101.

Alle 15.10 intervista all’albisolese Edoardo Nocco per la presentazione del suo nuovo singolo “Da un po’”.

Edoardo è un cantautore e produttore classe 1997. Inizia a suonare da bambino grazie a suo nonno mandolinista sardo e suo fratello e verso i 12 anni scrive le sue prime canzoni.

Avvia il suo percorso artistico con una band di Savona e suona in diverse zone del nord Italia, live agli I-Days Festival (Radiohead, Ex-Otago, James Blake) al MEI e Sanremo Giovani. Il 21 Ottobre 2019 pubblica il suo primo singolo da solista “È Tutto un Gioco”.

A ottobre 2020 pubblica il suo primo Ep prodotto da lui medesimo, Matteo Costanzo e Samuele Puppo intitolato “Senza Fami Male” distribuito dall’etichetta indipendente Dischi Sotterranei sotto licenza di Artist First esibendosi in alcuni locali del nord Italia.

Entrato nell’etichetta romana T-Recs Music, ha pubblicato in questi giorni il nuovo singolo “Da Un Po’” che anticipa il suo primo disco in uscita nel 2022 distribuito sotto licenza di Artist First.

L'intervista sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.