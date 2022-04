Aria Nuova per Albenga: "Raccolte 8 mila firme per l'ospedale"

"Siamo arrivati ad 8 mila firme a favore della riapertura del punto di primo intervento e del pronto soccorso". Cosi commenta in una nota il gruppo civico Aria Nuova per Albenga.

"I cittadini volontariamente hanno firmato la petizione che verrà presentata presto al governatore della Regione Giovanni Toti. Noi del gruppo Aria Nuova per Albenga non ci prendiamo nessun merito perché abbiamo solo aiutato e coordinato i nostri splendidi volontari che ringraziamo di cuore per aver sottratto de tempo alle loro famiglie per questa causa".

"Dopo Pasqua riprenderemo con la nostra iniziativa. Appena raggiunta la quota delle 10 mila firme non faremo altro che protocollarle in Regione Liguria senza nessun cappello politico. Grazi di cuore a tutti" concludono da Aria Nuova per Albenga.