Coronavirus, aumento dei positivi in Liguria: sono 1.563 i nuovi casi

Sono 1.563 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria, a fronte di 2.441 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 7.474 test antigienici rapidi.

841 i nuovi casi registrati a Genova (721 in Asl3 e 120 in Asl 4), 218 a Imperia, 286 a La Spezia e 208 a Savona. 10 casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Nella giornata sono stati registrati i decessi di 3 persone: un uomo di 87 anni all’Ospedale Villa Scassi di Genova (ASL3) e due donne di 92 anni, una all’Ospedale di Bordighera (ASL1) e una al Policlinico San Martino (ASL3).

Casi per provincia di residenza:

Genova: 9.553

La Spezia 2.827

Savona 2.400

Imperia 1.941

Residenti fuori regione o estero 345

Altro o in fase di verifica 588

Totale 17.654

Ospedalizzati: 293 (-1); 10 (=) in terapia intensiva

Asl 1 - 44 (-2); 2 in terapia intensiva

Asl 2 - 42 (-4); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 56 (+11); 4 in terapia intensiva

Galliera - 61 (-3); nessuno in terapia intensiva

Gaslini - 8 (+1); 1 in terapia intensiva

Asl 3 - 26 (-4); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 18 (+1); 1 in terapia intensiva

Asl 5 - 38 (-1); 2 in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 17.354(+302)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 380.662 (+1.261)

Deceduti: 5.228 (+2)