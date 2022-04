Molinaro: "Ok l'ospedale di comunità, ma in Val Bormida serve un pronto soccorso"

"Ho letto le dichiarazioni sui giornali a seguito della manifestazione pro ospedale dello scorso 9 aprile organizzata dal comitato sanitario locale Val Bormida. La piazza ha visto la presenza di tutti i rappresentanti della società civile e tenendo conto dei forti timori di contagio da Covid, la partecipazione è stata considerevole". Cosi commenta in una nota il sindaco di Cosseria e consigliere provinciale Roberto Molinaro.

"La richiesta di avere un ospedale con un pronto aperto h 24 è condivisa da tutti: cittadini, sanitari, associazioni e personale che si occupa di mantenere l'ordine pubblico. Lo scontro su quotidiani, sia cartacei, sia online, rischia di creare (e questo non è l'obiettivo) una rottura ancora più profonda tra la Regione e la Val Bormida".

"In Val Bormida avevamo un ospedale di eccellenza per alcune tipologie di intervento chirurgico di bassa complessità, esisteva la rianimazione, veniva somministrata la chemioterapia. Era un presidio sanitario facile da raggiungere per i valbormidesi. Inoltre, per alcuni interventi, i pazienti arrivavano addirittura da Genova. La diagnostica funzionava essendo dotata di TAC e apparecchiatura per le ecografie".

"Come più volte ricordato la decisione di demansionare l'ospedale è iniziata nel 2012, quando il pronto soccorso è stato ridotto a punto di primo intervento aperto h 24. Da sindaco appena eletto al mio primo mandato in occasione dell'inaugurazione di Villa Raggi a settembre 2014 avevo espresso pubblicamente all'allora direttore dell'Asl 2, il dottor Neirotti, le mie perplessità nell'aver eliminato il pronto soccorso. Lui rispose che non si potevano avere dei doppioni. Io contro replicai dicendo che per la conformità orografica e il sistema viario, la Val Bormida necessitava di avere un pronto soccorso e un ospedale" prosegue.

"Conosciamo lo storico degli anni successivi: è stata indetta una gara per privatizzarlo oggetto di numerosi ricorsi. Si è abbandonata l'idea del privato ed ora con il Pnrr la Regione ha deciso di investire circa 10 milioni di euro per realizzare l'ospedale di comunità (e della salute). Questa è una notizia più che positiva, poiché ad esempio, darebbe la possibilità di poter proseguire la convalescenza a Cairo, anziché negli ospedali più distanti, è una comodità per noi valbormidesi e per i nostri parenti".

"Il territorio però chiede anche la presenza di un presidio che possa gestire le emergenze, poiché raggiungere in ambulanza il San Paolo di Savona, o l'ospedale di Pietra Ligure, non è per niente agevole. Tra Altare e corso Ricci ci sono 80 curve da affrontare lungo un percorso di 14 chilometri. In caso di avverse condizioni meteo, è capitato più volte che sia la Sp 29, sia l'autostrada A6, siano state bloccate da frane, smottamenti e alberi caduti sulle carreggiate".

"Il fatto che l'entroterra abbia delle criticità legate alla sua orografia e ai collegamenti con la costa è dimostrato dal fatto che la strategia delle aree interne normata anche dagli organi dell'Unione Europea, include la Val Bormida come territorio da attenzionare dove far direttore i finanziamenti, poiché i comuni che ne fanno parte sono svantaggiati e di conseguenza disagiati rispetto alle altre realtà antropizzate dell'Italia, sotto il profilo dell'accessibilità dei servizi, come il trasporto pubblico, l'istruzione e la sanità" aggiunge.

"La Regione e la provincia, con l'importante supporto di Anci e della fondazione IFEL, si sono fatte promotrici nel sostenere i comuni delle aree interne (definiti anche Comuni Montani) affinché possano ottenere dei finanziamenti in tal senso, proprio per evitare che le persone abbandonino le nostre realtà piccole ma essenziali per la difesa del suolo e per evitare lo spopolamento dell'entroterra".

"Sono questi i punti che a mio avviso vanno realmente tenuti in considerazione: lo sforzo enorme degli enti locali col sostegno delle associazioni, come pro loco, alpini, Avis, sportive e culturali nel mantene vivo l'interesse di abitare nell'entroterra; evitare che i pazienti emigrino in Piemonte perché ogni visita fuori Regione per la Liguria rappresenta un costo maggiore; d'altro canto vanno garantiti i servizi tali da poter rassicurare la cittadinanza ligure a non dover essere costretta a viaggiare per curarsi o per avere una diagnosi in tempi dignitosi, per cui riduzione dei tempi di attesa; tenere in primaria considerazione l'incidenza tumorale che colpisce con una percentuale drammaticamente alta la popolazione locale. Lo studio effettuato dal San Martino purtroppo lo conferma; avere un presidio che possa gestire i codici gialli: i numeri di accesso sono pochi. Perché? All'ospedale di Cairo accettano solo codici bianchi e verdi, in molti come già menzionato vanno in Piemonte o in Lombardia o a Montecarlo dove una visita specialistica all'ospedale Princessse Grace può costare € 60/80,00 e non € 150/200,00".

"Bisogna considerare che per la piccola e media impresa, la Val Bormida sta reggendo nonostante gli aumenti dei costi dell'energia, la pandemia e la guerra. La volontà di efficientare le infrastrutture viarie con conseguente aumento del traffico commerciale e turistico vedrà un aumento esponenziale di presenze in Val Bormida. Alla luce di quanto sopra, auspico che si possa lavorare insieme con l'obiettivo di non ridurre, ma di ampliare i servizi sanitari affrontando il problema della legge che prevede un ospedale ogni 200 mila abitanti. Magari chiedendo al legislatore di modificarla, tenendo conto che ogni territorio ha le sue caratteristiche, e creando bandi di assunzione che possano attrarre anche in Val Bormida il personale sanitario".

"Infine, spero che le risorse del Pnrr possano permettere agli enti erogatori di finanziamenti di poter investire anche sulle spese correnti. Ho fiducia nell'assioma 'maggiori servizi garantiti maggiore sarà il potere di attrarre persone e capitali nel nostro comprensorio'" conclude Molinaro.