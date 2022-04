Incendio a Feglino, ora la famiglia colpita può ripartire: "Se riusciremo ad avere un'altra casa, un pezzo sarà vostro"

“La solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma una necessità pressante, un 'essere o non essere', una questione di vita o di morte”.

Da quella sera la macchina della solidarietà messasi in moto ha raggiunto confini dell'animo umano toccando le corde del cuore di molte persone che hanno dato e continuano ancora a dare il proprio supporto, sotto diverse forme, a Diego, Marianna e ai loro figli. Una di queste è la raccolta promossa dalla Consulta del Volontariato Finalese (che copre tutti i comuni dell'ambito sociosanitario, non solo quello di Finale) portata a termine nei giorni scorsi e alla quale hanno contribuito non solo privati ma anche associazioni.

"Abbiamo ricevuto un sostegno incredibile anche da persone che non conosciamo - ci spiegano - e che non sta solo nella cifra raccolta, ma anche nel supporto morale arrivato fin da subito, da quando ci siamo risvegliati il mattino successivo senza nemmeno più un paio di scarpe oltre a quelle indossate quella sera. In tanti ci hanno aiutato a mettere in sicurezza le macerie della casa, abbiamo avuto un riscontro anche dalla grande distribuzione e da diverse associazioni a cui vorremmo possa arrivare il nostro ringraziamento di pieno cuore".