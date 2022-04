Savona, pronta a tornare la Consulta dello Sport con alcune modifiche: proposta la riattivazione della biblioteca

Eliminazione del referente dei quartieri che non esiste da tempo così come la presenza del responsabile della biblioteca dello sport che però potrebbe essere riattivata e sono state aggiunte le necessità di utilizzare la consulta come strumento di promozione della solidarietà e l'educazione alla convivenza civile.

Ritornerà ad essere attiva la Consulta dello Sport per mettere insieme tutte le realtà sportive savonesi e nella terza commissione consiliare in comune a Savona l'assessore Francesco Rossello ha illustrato alcune modifiche e novità sul tema.

"Ribadiamo l'interesse nell'investire nella consulta come luogo di concertazione e discussione anche di registro del polso delle società sportive, è necessario ripristinare quindi il regolamento ma non è intervenendo su quello che riusciamo a rendere operativa la consulta, lo facciamo se lavoriamo bene" ha spiegato Rossello.

"Abbiamo immaginato che sia utile lavorare alla costituzione di una biblioteca dello sport a Savona, esiste una storia importante e una letteratura sportiva savonese molto importante e significativa di cui c'è una sezione anche nella biblioteca ma non organizzata come biblioteca dello sport. Sarebbe interessante trovare un'area e una modalità per organizzarla in modo organica" prosegue l'assessore allo sport.

Lo scorso gennaio il comune aveva dato un premio agli sportivi savonesi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, da lì l'idea di pensare ad una premiazione annuale.

"Anche per la richiesta che arriva dal mondo sportivo di un riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'attività svolta e dei risultati ottenuti abbiamo pensato che potrebbe essere interessante istituzionalizzare il premio, facendolo diventare un evento che avviene annualmente e che ci consente di dare un riconoscimento ai tanti sportivi savonesi che per una ragione o per l'altra si distinguono a livello nazionale e internazionale" puntualizza Rossello che ha ricordato anche il tema della modalità di nomina e la sostituzione dei componenti della Consulta.

"La Consulta dello Sport così non funziona, bisogna attrarre chi lavora nelle società sportive, ma se ogni gruppo ha un delegato che può partecipare è più snella, viene convocata più velocemente e si riesce a trovare una sintesi. Credo sia importante fare riunioni preliminari tra tutti i gruppi sportivi, trovare un delegato e fare una Consulta con 15-20 persone ma che lavorano" è intervenuto il consigliere della Lega Maurizio Scaramuzza.

"Sarà il coordinamento a dare la giusta importante alla Consulta coinvolgendo tutte le associazioni, ne abbiamo 106-107 Asd ed è chiaro che non riusciremo a portarle tutte insieme ma dobbiamo essere bravi ad aumentare quelle 15-20 persone che venivano prima - specifica il consigliere del Pd Aureliano Pastorelli - Sono dell'idea che si possono aumentare le convocazioni dividendo gli sport perché ci sono molte pratiche".

"Avere aggiunto questo punto sullo sport dilettantistico è un punto in più, la nostra città è fatta anche di sportivi che non avevano il grande risalto dei media ma che invece lo meritano" ha proseguito il consigliere di Sinistra per Savona Marco Ravera ricordando l'ex calciatore del Savona il compianto Andrea Pali.

"La Consulta così com'è costituita non è funzionale a quelle che sono le esigenze dello sport savonese, anche perché c'è tanto campanilismo, ogni società infatti tira acqua al proprio mulino - ha detto la consigliere della lista Schirru Sindaco Daniela Giaccardi - potrebbe aver senso se si individuassero delle tematiche generali ma utili a tutti, diversamente si rischia di disperdere quelle caratteristiche di un organo che dovrebbe essere portatore di interessi comuni".

"Il regolamento definisce bene gli obiettivi e li circoscrive in qualche modo però stabilire annualmente degli obiettivi di interessi generale potrebbe essere uno degli elementi da poter toccare. Ci sono temi molto disparati e questo va ad appesantire gli obiettivi. La composizione è un problema storico e non ha senso tenere una partecipazione così larga. Com'è stata strutturata sembrano più degli stati generali dello sport che non trovano degli obiettivi generali" continua Manuel Meles, consigliere del M5S.

"E' necessario che questa Consulta si metta a lavorare in una maniera seria e si deve assumere dei compiti anche più specifici nell'ambito dello sport. Ci vuole un coordinamento provinciale, c'è stato un caos apocalittico burocratico per colpa del Covid" ha dichiarato il consigliere di Fratelli d'Italia Renato Giusto.