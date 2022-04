Federico scomparso da Mioglia, l'appello su "Chi l'ha visto?"

L'appello è stato lanciato nuovamente dalla trasmissione "Chi l'ha Visto?".

Il 24enne Federico Rossi che aveva fatto perdere le sue tracce nel dicembre dello scorso anno (in passato anche nel 2017) ed era stato poi trovato in buone condizioni di salute, si è allontanato da Mioglia il 7 aprile.

Il giovane, come spiegato all'interno del programma in onda su Rai Tre, ha contattato il padre il 10 aprile con il telefono di una signora che aveva incontrato per strada dove spiegava di essere a Marsiglia, però poi la comunicazione si era interrotta e non aveva dato più sue notizie. Con sé non ha un cellulare e i documenti.

"Un telespettatore ha detto che lo ha visto a Tolone, ed era in un forte stato confusionale e non stava bene" ha detto la conduttrice Federica Sciarelli in diretta.

Federico è alto 1.70 (corporatura normale), occhi e capelli neri.