Earth Day, sulla Rai una settimana dedicata allo stato di salute della Terra, visto dalla Liguria

L’Earth day, che ricorrerà il 22 aprile, è una data simbolica per ricordarci che la Terra va rispettata, ma anche per riflettere sui principali malanni del Pianeta.

Proprio per questo la Tgr Liguria dedicherà un’intera settimana al tema, con un’inchiesta, curata da Georgina Zapparoli, che andrà in onda da lunedì 18 a venerdì 22 aprile alle 7.30 in Buongiorno Regione e nel tg delle ore 14.

Prendendo spunto dal messaggio dell’edizione 2022, “investire nel nostro pianeta” cinque storie di consapevolezza e valorizzazione dell’ambiente: dallo studio della fondazione Cima di Savona che con supercalcolo e Big data ha simulato il clima della regione fino al 2050, all'iniziativa dal basso di Manarola, nelle Cinque Terre che ricostruendo i muretti a secco protegge un territorio fragile dal cambiamento climatico. EcoeFishent invece è un progetto europeo basato in Liguria per rendere circolare la filiera del pesce: dagli scarti si possono estrarre sostanze preziose per l'industria cosmetica. Un altro tema, molto sentito a Genova, è quello dei fumi delle navi. Aer Nostrum è un monitoraggio condiviso Italia Francia tra città portuali. Anche l'industria più tradizionale può diventare ecocompatibile. Con ERG e Boero due esempi di cambiamento radicale premiati dal successo. Perché uno sviluppo green ma anche prospero è possibile grazie alla scienza e alle nuove tecnologie.