Estate, idee per il turismo alternativo: dove fare trekking a Savona

Con l’arrivo della bella stagione, le giornate si allungano e le temperature si fanno più miti. Il bel tempo e i primi caldi rappresentano un ottimo incentivo per organizzare escursioni e gite fuori porta, così da fare un po’ di sana attività all’aria aperta. Grazie ai tanti scorci caratteristici, sospesi tra mare e montagna, la provincia di Savona offre numerose possibilità agli appassionati di trekking, che possono scegliere tra svariati percorsi escursionistici. Di seguito, vediamo quali sono i più suggestivi e interessanti.

Come prepararsi al meglio per un’escursione

Prima di avventurarsi in un’escursione lungo percorsi per il trekking, è bene approntare l’opportuna preparazione. Anzitutto, il consiglio è tenere sempre in debita considerazione le proprie capacità, nonché lo stato di forma fisica, così da individuare un tipo di percorso che non risulti troppo duro e faticoso.

In secondo luogo, bisogna accertarsi di avere a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria, in particolare scarpe adatte, occhiali da sole, zaini e capi di abbigliamento tecnico in grado di garantire il giusto comfort e di risultare pratici e funzionali quando necessario.

Non meno importante, per la buona riuscita dell’escursione, è la definizione di un itinerario preciso; a tal riguardo, bisogna informarsi sugli orari dei mezzi pubblici o sulla disponibilità di parcheggi in zona nonché sulle caratteristiche del percorso (escursionistico, alpino, altitudini, tipo di fondo).

I possibili itinerari per il trekking in provincia di Savona

Le caratteristiche morfologiche del territorio savonese consentono agli appassionati di trekking di scegliere vari tipi di itinerari, alcuni di media difficoltà altri più probanti.

La zona del comune di Noli, ad esempio, offre svariate alternative; partendo dalla stazione degli autobus, ad esempio, è possibile raggiungere Capo Noli, passare per la Torre delle Streghe, ammirare dall’alto la Baia dei Saraceni e uno scorcio del vicino comune di Varigotti, dove concludere l’escursione in spiaggia dopo aver visitato il “Mausoleo dell’Australiano”.

Partendo da Via Aurelia (Noli), si può seguire un percorso leggermente più lungo e articolato (poco più di 12 km), procedendo a ritroso dal Mausoleo dell’Australiano fino a Capo Noli, per poi deviare verso la chiesetta diroccata di San Michele Arcangelo prima di tornare a Noli. Per chi cerca un’escursione più lineare e meno impegnativa, il “sentiero del pellegrino” rappresenta un’ottima opzione: lungo circa 8,5 km, consente di fare tappa alla Grotta dei Falsari e di godere di numerosi punti panoramici su Noli, la Baia dei Saraceni e la Via Aurelia.

Volendo avventurarsi nell’entroterra, invece, si può partire da Finalborgo (Finale Ligure) e incamminarsi lungo il sentiero che costeggia la chiesetta di San Benedetto. Proseguendo verso l’interno, si raggiunge la Crotta di Ederra prima di arrivare alla Chiesa dei 5 Campanili di Perti; da qui l’escursione si prolunga verso Finalborgo, con tappa al Forte San Giovanni prima di tornare al punto di partenza attraverso la Via del Purchin.

Altra opzione ‘soft’ è quella di un tragitto circolare – poco meno di 8 km – tra Cervo San Bartolomeo e Andora: partendo da un punto panoramico sopra la baia di Andora si prosegue lungo il sentiero Chicken Trail per scalare Colle Castellaretto; dopo una breve sosta, si può far visita al centro storico di Cervo, piccolo borgo caratteristico in provincia di Imperia.

Particolarmente lungo, ma molto lineare, è l’escursione tra Albenga e Alassio. Con partenza dal caratteristico “muretto”, l’escursione prosegue lungo un’antica strada romana fino ad Albenga, la “città delle cento torri”; durante il tragitto è possibile ammirare il panorama costiero del mar ligure, con vista sull’isola Gallinara.