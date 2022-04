Migliori giochi casinò online per principianti

Quali sono i giochi più adatti per chi vuole approcciarsi al gioco del casinò online? Ormai il gioco d’azzardo in rete, anche in Italia, è sempre più diffuso, complice il Covid e la sempre viva speranza di ingenti vincite. Se ne sente parlare sempre più spesso e ciò ha sicuramente incuriosito anche molte persone che prima non si erano mai avvicinate a questa attività.

Per tutti i neofiti non è facile districarsi nella giungla di proposte presenti online, e perciò vorremmo parlare con voi dei migliori giochi per avvicinarci a questo mondo.

Giochi da casinò per principianti

Secondo la nostra ospite Valeria Endrizzi, appassionata di giochi da casinò e tendenze del web, che ha anche scritto numerosi articoli, che potrete trovare qui, i migliori giochi da casinò per i principianti sono in sostanza quattro:

Slot machine

Roulette

Blackjack

Baccarat

Questi giochi sono indubbiamente i più famosi, presenti sui migliori casinò online, e sono facilmente comprensibili anche da chi non si è mai dedicato al gioco vero e proprio.

Slot machine

Il primo gioco per eccellenza è quello delle slot machine. Innanzitutto è un gioco molto bene conosciuto ed è di indubbio semplice utilizzo. Per chi non fosse familiare con questo gioco, sappiate che si trova non solo nei casinò italiani, ma è possibile trovarlo anche in semplici sale poker, o spesso anche al bar del proprio paese.

Si tratta di un gioco basato esclusivamente sulla fortuna, in cui il giocatore non ha alcun tipo di influenza.

La slot machine è costituita da un macchinario in cui sono presenti generalmente 3 o 5 rulli, ma questi possono essere più numerosi e arrivare persino a 11. Generalmente le slot presenti nei casinò online sono a 3 o 5 rulli.

Sui rulli sono disegnate diverse immagini e gli stessi girano in seguito all’azionamento di una leva, che online è sostituita da un semplice click del mouse o tocco del dito sullo schermo. All’attivazione del meccanismo i rulli girano e poi se fermano mostrando una sola delle facce di cui sono composti. Diverse combinazioni delle facce mostrate, portano alla vincita di premi più o meno grandi.

Poiché è tutto azionato automaticamente, il ruolo del giocatore è ridotto alla semplice pressione di un tasto. Le slot digitali differiscono l’un l’altra per tema e ambientazione, però generalmente il sistema di funzionamento e vincite è lo stesso.

Roulette

Anche questo è un gioco molto conosciuto, in cui una pallina in metallo viene fatta girare all’interno di una ruota che contiene i numeri da 0 a 35 (di cui metà rossi e metà neri). Il numero su cui si ferma la pallina è quello vincente. Prima della partenza della pallina, e finché questa non si ferma, i giocatori puntano su diverse caratteristiche del numero che credano vincerà (colore, pari o dispari, facente parte della prima decina, della seconda e via dicendo).

Per quanto riguarda la versione nei migliori casinò online italiani, il gioco rimane lo stesso. Le vincite si basano certamente sulla fortuna, ma il ruolo del giocatore è maggiore rispetto alle slot machine.

Blackjack

Il blackjack è un gioco di carte in cui lo scopo è arrivare il più vicino possibile al punteggio di 21, senza però superarlo. Il mazziere dà due carte ai giocatori, che dopo averle guardate chiedono altre carte finché non raggiungono un punteggio soddisfacente. Se viene superato il 21 si sballa e si esce dalla mano.

Per quanto riguarda la versione online si sfida il mazziere, con le stesse regole della versione al casinò.

In questo gioco, per quanto ovviamente deciso dalla fortuna, il ruolo del giocatore diventa ancora più importante, in quanto è proprio lui a decidere le sorti del gioco.

Baccarat

Il Baccarat o Baccarà è un gioco di carte che viene gestito maggiormente dal mazziere. Questo consegna due carte a se stesso e due al giocatore che lo sfida. Bisogna poi sommare le due carte in proprio possesso e tenere in considerazione solo la cifra delle unità nel totale, per valutare il punteggio. Chi fa il punteggio più alto vince, ma chi ha un punteggio inferiore a 7 può pescare un’altra carta, se sussistono determinate condizioni.

Conclusioni

Se siete dei principianti per quanto riguarda il gioco d’azzardo, questi sono i giochi con cui potrete cimentarvi le prime volte. I casinò per principianti sono molteplici e questi giochi sono presenti in ognuno di essi. Non vi resta che scegliere quello che preferite e cominciare.