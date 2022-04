Ti piace giocare gratis?

Senza alcuna ombra di dubbio questa è una di quelle domande che chiunque sia avvezzo al mondo dei giochi e dei videogiochi in generale si è sentito porre almeno una volta nella sua vita. E poi è più che naturale, va bene giocare con forti sconti, ma è davvero impossibile resistere al richiamo di una semplice parola come “gratis”. È dunque possibile? Scopriamolo assieme nelle righe che seguiranno!

Ricordiamo dunque che, prima di cominciare, andremo a trattare brevemente tutto quello che concerne il mondo dei videogiochi, andando ad includere il gioco d'azzardo, poiché parlare del fenomeno delle imitazioni a buon mercato sarebbe un tema troppo lungo e, soprattutto, non gratuito. La categoria dei “giochi virtuali” è quindi la più ampia perciò torniamo a noi.

Naturalmente, tra i metodi più veloci e “pirata”, per giocare a tutto quello che si vuole senza spendere una lira, o forse è meglio dire un Euro, è appunto quello di piratare i giochi interessati. Magari si possono masterizzare i CD di qualcun altro che li presta oppure li si potrà scaricare direttamente da Internet.

Tra i problemi principali di questa pratica, oltre alla ovvia natura contro la legge, ritroveremo il rischio di aver scaricato un file dannoso per il proprio computer contenente virus o altro ancora di “non desiderato”. Il contenuto, poi, potrebbe anche bloccarsi ad un certo punto della partita o bloccare l'intero sistema perciò non è mai una buona idea.

Andiamo dunque ad analizzare le pratiche più legali e comunemente accettate per potersi divertire in maniera gratuita. Tenendo conto che, anche in questo settore, il fenomeno del prestito è sempre possibile si potranno aprire una serie di opzioni.

Oggi il formato fisico sta venendo superato per uno digitale che va inserito nella sua apposita libreria virtuale. Si può infatti chiedere a qualche conoscente se lascia usare i titoli presenti nella sua libreria oppure se ha piacere di condividere con altri i giochi che può ottenere gratuitamente con servizi del calibro di PlayStation Plus, Nintendo Switch Online e così via.

Grazie a servizi come questi, pagando una certa somma all'anno, è sempre possibile ottenere dei giochi gratuiti da scaricare sulle proprie console di gioco o sul proprio computer senza spendere nulla a parte il costo di tale abbonamento. Certo, non saranno i titoli dell'anno, spesso sono di uno o due anni fa se non oltre, ma si tratta comunque di giochi che hanno il loro perché.

Iscrivendosi poi a certe piattaforme di giochi in streaming (una su tutte Steam) si avrà inoltre la possibilità di scaricare dei giochi gratis ogni volta che vengono messi in offerta. Sono casi piuttosto rari, ma quando capita si tratta di bei titoli.

Se si vuole giocare senza pretese allora gli store online, compresi quelli di dispositivi mobile, sono pieni di piccoli giochi gratis ideali per far passare il tempo.

Per quanto riguarda il gioco d'azzardo in rete, infine, si può scegliere di orientarsi sui siti con bonus senza deposito per fare una manciata di giocate gratuite oppure di selezionare la modalità “for fun” all'interno degli stessi giochi presenti nel catalogo.