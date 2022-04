Turismo, Toti: "A Pasqua il 70% di camere d'albergo occupate, rimozione cantieri porterà a maggiore agibilità"

“Le previsioni sono buone in tutta la regione, c'è già almeno un 70% di camere occupate, si presuppone che cresceranno ancora nelle prossime ore, poi si aggiungeranno i turisti occasionali che arriveranno senza prenotare”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti a margine della conferenza stampa di presentazione della festa della bandiera.



“Io - prosegue Toti - credo che sarà un week end di tutto esaurito, non solo a Pasqua ma anche il 25 aprile e il primo maggio, segno che la nostra regione è sempre più attrattiva anche grazie alle politiche di marketing importanti. Già l'anno scorso avevamo registrato ottimi numeri del turismo che ci avevano portato a un'estate da numeri record. Crediamo quest'anno di poter fare uguale o anche meglio”.



Secondo il presidente della Regione un vantaggio per l'aumento del turismo potrà arrivare anche dalla rimozione dei cantieri autostradali fino al 9 maggio, “porterà una agibilità del nostro territorio assai maggiore".



Per quanto riguarda gli afflussi turistici previsti nei prossimi giorni delle festività pasquali, “le prenotazioni hanno registrato un’accelerazione negli ultimi giorni – aggiunge l’assessore al Turismo Gianni Berrino - Ci si aspetta un week end lungo pasquale molto positivo e un boom la prossima estate. C’è voglia di mare e di vacanze e la Liguria è pronta ad accogliere i turisti che verranno a trovarci. Ci aspettiamo non solo che arrivino gli italiani ma anche il ritorno degli stranieri, dai Paesi limitrofi come Francia, Svizzera, Germania e speriamo anche dagli Stati Uniti, con un mercato americano che sta tornando a muoversi verso le nostre destinazioni”.