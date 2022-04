Finale, vende alcolici a minori: locale chiuso per sette giorni

Nell'ambito dell’attività di prevenzione che ha come obiettivo quello di garantire il divertimento in condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione, con particolare attenzione al mondo dei giovani, il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di chiusura per sette giorni nei confronti di un’attività commerciale di Finale Ligure (ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

L'atto, predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa, è stato formulato per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a seguito degli interventi effettuati dalle forze dell’ordine nel corso dei quali al titolare era stata contestata la ripetuta vendita di alcolici a minori. Durante l'estate 2020, l'esercizio commerciale era già stato oggetto di una sospensione per 5 giorni della licenza per un episodio analogo.