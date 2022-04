Savona, aggredito in pieno centro da due sconosciuti: sull'accaduto indagano carabinieri e polizia

Si trovava in vico Santa Rita, tra via Boselli e via De Vegerio, nel pieno centro savonese, quando due sconosciuti (uno dei quali pare avesse un coltello) lo hanno aggredito apparentemente senza un motivo.

E' successo nel pomeriggio a un uomo che, soccorso dai militi della Croce Oro, è stato poi trasportato per accertamenti al San Paolo di Savona in codice giallo.

Sul posto sono giunte anche le pattuglie di carabinieri, polizia e polizia locale che hanno raccolto le testimonianze dell'uomo e stanno ora indagando per risalire all'identità degli aggressori, datisi immediatamente alla fuga senza cercare di rapinare l'uomo, e tentare di comprendere il motivo del gesto.

Alle origini dell'accaduto potrebbe esserci una lite.