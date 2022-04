Quali sono i limiti del mondo del web oggi

Durante gli ultimi 15 anni si è parlato tanto dell’importanza e delle potenzialità del web. In particolare abbiamo letto di una nuova utopia libertaria, la quale sarebbe stata favorita e veicolata con e per il web. Questo avveniva specialmente durante i primi anni ’10 del nuovo millennio, visto che già dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, sono apparsi i grandi limiti legislativi che interessano una realtà come quella di Internet. Senza sostenere quel luogo comune secondo cui il web sarebbe una sorta di Far West dove i più forti fanno ciò che vogliono, bisogna altresì riconoscere tutti i limiti che si sono evidenziati attorno a questo circuito virtuoso e virtuale rappresentato dal web 2.0.

Il mondo del web: il caso di Facebook come limite della libertà personale

Non solo le trappole create ad hoc da Mr. Zuckerberg, ma anche tanti limiti e difetti sono emersi durante gli anni per tutto quello che interessa e sostiene l’industria del web e del terziario avanzato. In questi anni abbiamo visto come non sempre la grande proposta e offerta coincida con la qualità. Si pensi a come stanno cambiando le industrie videoludiche e come il mondo del cinema, della tv interattiva e della musica abbiano più volte mostrato la corda. Questo non significa che per forza vi siano perdite di bilancio o società con un passivo importante. Basti vedere come funzionano alcuni settori come quello dello sport professionistico in Europa, ma allo stesso tempo anche l’editoria, per convincersi che spesso il profitto non è direttamente legato alla qualità del prodotto realizzato e divulgato. Abbiamo assistito anche al boom esponenziale del circuito del gambling digitale dove il sito di casino online aveva un ruolo centrale per gli utenti attivi che eseguivano l’accesso e giocavano con altre persone con denaro vero. Una realtà ancora attiva, che sta però attraversando oggi un momento di flessione e un processo di normalizzazione, rispetto all’hype del decennio appena concluso.

Il progressivo uniformarsi degli standard di comunicazione

Come sostiene un certo pensiero analitico e sociologico, quello che è il fattore decisivo per l’affermazione dell’internet che conosciamo e con cui ci stiamo confrontando, è legato al progressivo uniformarsi degli standard di comunicazione e del loro consapevole rispetto da parte degli attori. Parliamo quindi di software house, aziende, programmatori fino ad arrivare ai semplici utenti e quindi ai fruitori. Potrebbe sembrare un discorso tendenzialmente politico e fazioso, ma interessa e analizza principalmente elementi economici e quando viene realizzato in modo obiettivo resta nei confini della fenomenologia. Non ha importanza avere una precisa e specifica ideologia per rendersi conto che l’utopia libertaria che è stata sbandierata per anni è confluita nel neoliberismo contemporaneo. Si è parlato spesso di hacker che erano visti come pirati e anarchici con un’ideologia fondamentalmente luddista, ma a parte sporadiche esibizioni e qualche colpo inferto alle banche dati e ai server che sono andati in fumo, è stata una rivoluzione proclamata che però non ha mai avuto un reale ed effettivo inizio.

Il limite della rete e del web oggi

Non che ci sia qualcosa di male e di negativo in questo, ma per chi fa analisi e critica è evidente che ci sono dei limiti in questo pensiero libertario e poco etico ed egalitario. Specialmente per come tutto questo viene vissuto in Europa, dove in pratica a livello legislativo le corporation e le grandi aziende hanno solo trovato scappatoie e faglie in un sistema che non è ancora apparso adeguato all’utilizzo che facciamo della tecnologia. Molto spesso ci troviamo impreparati di fronte ai regolamenti che riguardano la protezione dei dati sensibili. Facciamo sempre poca attenzione a quello che stiamo utilizzando, mentre ogni piattaforma esige da noi che vengano sottoscritti contratti e termini di utilizzo quasi sempre sfavorevoli, come un contratto di lavoro vessatorio. Non ci rendiamo conto perché tutto avviene rapidamente, mentre siamo distratti e forse troppo attratti da luci e pixel presenti sui nostri dispositivi. Eppure se oggi questa enorme rete è davvero la terra di nessuno, lo si deve alla convinzione errata di un sistema neo liberista come miglior modo per sviluppare una realtà economica senza lacci, invocando il potere demolitivo dei mercati e di un grande forza creatrice.

Considerazioni finali

Ci sembra quindi di essere liberi, quando facciamo delle scelte sul web, ma non è affatto una cosa così scontata. Ricordiamo invece come una rete di comunicazione è tanto utile quanto è più alto il numero di nodi che riesce a collegare.

Ad esempio: la tecnologia come il telefono, il fax e la posta elettronica sono state sistematicamente ignorate fino a quando non sono state adottate da un buon numero di persone. Ogni nuovo nodo che si collega a una rete produrrà un doppio vantaggio: in primo luogo per sé stesso e solo in un secondo momento per l’intera rete. Non è difficile intuire che siamo ancora al primo necessario step di questa paventata rivoluzione tecnologica e digitale.