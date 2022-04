Savona celebra la Liberazione: un ricco calendario di eventi per ricordare il 25 aprile

Un'immagine della fiaccolata savonese degli anni scorsi per ricordare la Liberazione

Sarà 25 aprile per quattordici giorni a Savona.

E' infatti come sempre ampio, in questo 2022, il calendario di eventi per celebrare la Festa della Liberazione nella città della Torretta: si è infatti partiti quest'oggi, 15 aprile, dall'inaugurazione della mostra dedicata ai 120 della Camera del Lavoro savonese al Priamar dove, il 29 aprile, presso la Sala della Sibilla sarà presentato il libro di Chiara Colombini dal titolo "Anche i partigiani però…".

"E’ davvero un momento particolare questo per la nostra Amministrazione che si appresta alle celebrazioni del 77° anniversario della Liberazione - commenta l'assessore Gabriella Branca - Savona, città di Sandro Pertini e Medaglia d’Oro al Valor Militare quest’anno, dopo il periodo di pandemia, presenta alcune importanti novità".

"Intanto il 1 marzo 2022 si è ricostituito il Comitato cittadino della Resistenza Antifascista dopo molti anni di inattività e con la partecipazione delle Associazioni maggiormente rappresentative - spiega - Un’altra bella notizia è che la fiaccolata del 24 aprile tornerà al suo percorso tradizionale con le delegazioni delle varie Sezioni Anpi che partiranno dai vari punti della città per raggiungere poi P.zza Martiri ove, dopo la deposizione della Corona al Monumento, il sindaco Marco Russo porterà il saluto della cittadinanza cui seguiranno letture di alcuni studenti e l’Orazione Ufficiale della Signora Tiziana Pesce dell’Anpi di Milano".

"Infine per la giornata del 25 aprile è prevista una serie davvero molto ricca di eventi tra mostre, audiovisivi e spettacoli dal vivo che culminerà nel concerto serale, con gruppi di fama nazionale e internazionale" conclude.

Di seguito il programma dettagliato delle celebrazioni dei prossimi giorni ed il manifesto del 25 aprile.