Coronavirus, aumentano i ricoveri in Liguria. 1.517 nuovi positivi

Sono 1.517 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 9.368 tamponi effettuati (2.103 molecolari e 7.265 test rapidi antigenici).

Nell'imperiese i nuovi contagi nelle 24 ore sono stati 191, nel savonese sono 219, a Genova 866 e a Spezia 234. 7 casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Registrato un decesso all’ospedale Villa Scassi di Genova, una donna di 89 anni.

Casi per provincia di residenza:

Genova: 9.714

La Spezia 2.818

Savona 2.415

Imperia 2.036

Residenti fuori regione o estero 347

Altro o in fase di verifica 587

Totale 17.917

Ospedalizzati: 312 (+14); 9 in terapia intensiva

Asl 1 - 55 (+7); 2 in terapia intensiva

Asl 2 - 39 (-3); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 72 (+11); 5 in terapia intensiva

Galliera - 61 (-5); nessuno in terapia intensiva

Gaslini - 3 (+-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 23 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 16 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 43 (+6); 2 in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 17.250 (-37)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 383.496 (+1.501)

Deceduti: 5.229 (+1)