Buona Pasqua dal Molo 8.44 con il contest che fa vincere le uova pasquali

Buona Pasqua dal Molo 8.44. Al Molo 8.44 la Pasqua dà vita alla creatività.

È ancora attivo il contest pasquale per vincere le ultime 5 uova del Molo: basterà lasciare un commento sotto il post fissato in alto della pagina Facebook per provare ad accaparrarsi tanta cioccolata e una sorpresa speciale.

In più, da ieri giovedì 14 aprile a lunedì 18 aprile, giorno di Pasqua escluso, al Molo si potranno trovare scivoli e tappeti gonfiabili per il divertimento dei più piccoli.

"E non dimenticarti di controllare tutti i nostri shop, dove sono attive scontistiche, promozioni e offerte che ti consentiranno di acquistare quel regalo a cui stai pensando… in grandissimo risparmio. Il Molo ti conviene e ti fa vincere. E che sia una buona Pasqua per tutti" dicono dallo shopping center di Vado Ligure.