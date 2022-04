Dalla sezione della Lega Borghetto/Val Varatella una donazione a favore dell’Unicef per i bimbi dell'Ucraina

Anche quest’anno la Sezione Borghetto/Val Varatella della Lega Salvini Premier, sempre disponibile ed attenta ai bisogni del proprio territorio (vedasi l’ultima Colletta Alimentare Natale ’21), ha inteso celebrare la Santa Pasqua ancora una volta con gesti concreti e spirito di fratellanza fra le persone.

Il primo pensiero degli iscritti è andato subito alla terribile emergenza umanitaria che vede quotidianamente coinvolto il popolo ucraino ed in particolare i bambini vittime di tale violenza.

Per dimostrare vicinanza a questa immane tragedia, quale è sempre una guerra, la sezione ha deciso per una donazione a favore dell’Unicef – “Emergenza Bambini dell’Ucraina” con la speranza di confortare e sostenere i minori in movimento, i bambini non accompagnati e il ricongiungimento familiare.

"A riprova di quanto sopra, è doveroso ricordare come la Lega Salvini Premier nella persona dello scrivente Consigliere comunale e Referente Territoriale Paolo Erre, abbia già dimostrato sensibilità alla tematica del conflitto con specifico documento presentato ed approvato dall’intero Consiglio Comunale (vedasi 'O.D.G. Ucraina' - Seduta del 16.03.2022 '… impegna il Sindaco e la Giunta a manifestare a nome dell’intero Consiglio una ferma condanna per l’aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita')" spiegano dalla sezione del Carroccio.

Ulteriore manifestazione di vicinanza al territorio la sezione ha voluto dimostrarla con la donazione di varie colombe pasquali all’Istituto Medico Pedagogico di Borghetto S. Spirito, confidando di aver regalato ai numerosi ospiti della struttura un piacevole momento di socialità.

"Nell’invitare i propri simpatizzanti della Lega Salvini Premier ai prossimi Gazebo per il tesseramento 2022, la sezione augura a tutti una Serena Pasqua" conclude il referente territoriale Paolo Erre.