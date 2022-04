Genoa a caccia dell'impresa: a San Siro per fermare il diavolo e scacciare gli spettri delle due sconfitte consecutive

Il quartultimo posto che significa salvezza continua a restare non troppo lontano. Ad assottigliarsi per il Genoa sono però i margini di un calendario arrivato in questa giornata pasquale alla sestultima uscita.

Dopo le due uscite ceffate, il Grifone per centrare la salvezza è chiamato per l'ennesima volta in stagione a tentare il miracolo: in un San Siro prossimo al tutto esaurito, con l'entusiasmo del pubblico della capolista, racimolare qualche punto anche solo uno contro il Milan corroborerebbe non solo la classifica, ma soprattutto il morale, dopo la batosta laziale in attesa dei risultati di domani dagli altri campi, ormai variabile imprescindibile della corsa salvezza rossoblu.

Perché al Vecchio Balordo, sempre a caccia dei gol, ormai non basta più contare solamente sulle proprie forze, affrontando nella metà delle partite restanti squadre concorrenti alla lotta scudetto. E quindi occhi domani sulla Sardegna Arena per Cagliari-Sassuolo, a Venezia e anche a Marassi.

Tornare alla compattezza partendo dall'analisi delle due sconfitte è ciò che ha chiesto mister Blessin in settimana e ribadito nella vigilia: "Quando si perde una partita con quattro gol è importante vedere gli errori commessi. Con Verona e Lazio abbiamo fatto molti regali, ora bisogna cercare di evitarli e farcelo a noi stessi un regalo". Magari tornando a far salire di tono l'intensità: "Secondo i dati del Gps, quella contro la Lazio è stata una delle peggiori partite. Con la Lazio abbiamo dato la sensazione di andare a fare un pressing solitario mentre nelle altre gare abbiamo dimostrato di farlo tutti compatti e questo sarà molto importante domani".

Così la sorpresa di formazione dovrebbe arrivare nella trequarti, col tecnico tedesco che in settimana ha provato la soluzione per cercare di arginare il Milan a sinistra, dove opera il duo Hernandez-Leao, con l'impiego di Frendrup davanti a Hefti, confermato a destra in difesa come invece non dovrebbe essere Maksimovic dopo la disastrosa prova con la Lazio: al suo posto affianco a Østigärd dovrebbe esserci il rientrante Bani. Altre conferme invece per Galdames, con Sturaro ancora out per problemi fisici, e Piccoli, avanti nel ballottaggio con Destro. A portare qualità alla manovra offensiva dovrà pensarci Amiri, e possibile nuovo spazio dal primo minuto a Ekuban.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Østigärd, Vasquez; Badelj, Galdames; Frendrup, Amiri, Ekuban; Piccoli.