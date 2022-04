Meteo, Pasqua e pasquetta soleggiate ma calano le temperature

Si preannuncia una week end di Pasqua soleggiato, grazie all’alta pressione che sarà presente sull’Europa centro-occidentale e di conseguenza anche sulla Liguria.

Prevista qualche nube nella giornata di sabato, in cui un impulso di aria fredda da Nord-Est interesserà la nostra regione, facendo aumentare l’instabilità nelle ore pomeridiane.

Le temperature, che da mercoledì hanno fatto registrare aumenti, inizieranno a calare a partire dalle ore serali.

Le previsioni meteo per il week end di Limet Liguria:

Venerdì 15 aprile

Al mattino tempo stabile e soleggiato con solo qualche velatura in transito da nord verso sud. Nel corso del pomeriggio situazione pressoché invariata con bel tempo ovunque, le locali nubi alte e sottili non recheranno conseguenze.

Tra la notte ed il mattino venti moderati con locali rinforzi fino a tesi da nord sul settore centro-occidentale della costa, prevalentemente deboli altrove. Nel pomeriggio ruoteranno dai quadranti meridionali sugli estremi della regione, deboli o al più moderati settentrionali altrove. Mare poco mosso, localmente mosso a levante.

Temperature in ulteriore aumento, soprattutto nell'entroterra.

Costa: min +11/18°C, max +18/27°C

Interno: min +1/10°C, max +15/25°C

Si segnala, tra la notte e il mattino vento teso da nord sul settore centro-occidentale della costa.

Sabato 16 aprile

Al mattino stratificazioni medio-alte alternate ad ampi spazi soleggiati sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in formazione su Alpi Liguri e Appennino orientale, non si esclude qualche rovescio o temporale sparso; possibili locali sconfinamenti lungo la costa del levante. Tempo generalmente asciutto altrove con solo della nuvolosità in transito. Venti moderati da nord/nord-est. Mare prevalentemente poco mosso. Temperature: in lieve calo.