Andora, cade dall’auto in marcia: bimbo di 3 anni grave al Gaslini in codice rosso

Per cause ancora da accertare, questo pomeriggio ad Andora si è verificato un incidente gravissimo ai danni di un bimbo di soli 3 anni, in vacanza in Riviera con i genitori.

Secondo quanto riferito, il piccolo, seduto sull’apposito seggiolino posizionato sui sedili posteriori, sarebbe caduto dall’auto in marcia all’altezza di Capo Mele.

Sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Alassio, i carabinieri, la polizia municipale, l’automedica del 118 e l’elisoccorso Grifo che ha provveduto con immediatezza a trasferire il bimbo all’ospedale Giannina Gaslini di Genova in codice rosso. Purtroppo, le condizioni del piccolo sono gravi, in quanto ha picchiato la testa.

La dinamica e la ricostruzione dei fatti riferibili al presunto incidente stradale sono tuttora al vaglio dei carabinieri della radiomobile di Alassio.