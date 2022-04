Atteggiamenti persecutori verso un'operatrice conosciuta al centro d'accoglienza: 25enne nigeriano in manette

Operazione degli agenti della Polizia di Stato di Savona impegnati nel contrasto alla violenza di genere.

Nei giorni scorsi i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un 25enne di nazionalità nigeriana che da diverso tempo teneva comportamenti persecutori e vessatori nei confronti di una cinquantenne dipendente di un centro di accoglienza, dove i due si erano conosciuti.

Al termine di un servizio specifico quindi, avviato già in precedenza, il giovane è stato colto in flagranza mentre tentava ripetutamente di avvicinare e contattare, anche con fare minaccioso la donna.

Più volte il 25enne si era recato sul posto di lavoro della donna insistendo per incontrarla. Per questi comportamenti era in vigore la misura del “divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati”.

Lo scorso 13 aprile l'uomo ha di nuovo tentato di avvicinare la donna e quindi gli agenti sono intervenuti e lo hanno portato in carcere.