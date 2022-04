Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varazze col supporto dell'autobotte proveniente dal comando di Savona, stamani, intorno alle 11 a Celle Ligure, in via privata delle Ginestre in località Postetta.

A richiederlo è stato l'incendio di un'autovettura all'interno di un garage del quale non sono ancora state ben accertate le cause.

Fortunatamente però non risultano esserci persone intossicate o ustionate.