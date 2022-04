Celle, fiamme in via Belvedere, intervento dei Vigili del fuoco

Questo pomeriggio intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varazze col supporto dell'autobotte proveniente dal comando di Savona a Celle Ligure, in via Belvedere, in località Postetta.

Dopo l’incendio di stamani che ha riguardato un’auto parcheggiata all’interno di un garage a Celle Ligure (QUI la notizia), un altro evento si è quindi verificato nel pomeriggio nella stessa cittadina, nella limitrofa via privata delle Ginestre.

Secondo le prime informazioni, per quest’ultimo evento si tratterebbe di un canneto andato a fuoco.