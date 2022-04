Il "Borgo dei Borghi" verso la finale, cresce l'attesa a Millesimo: "Fatto il possibile per far conoscere le nostre bellezze"

E’ arrivato il momento di conoscere la località vincitrice della sfida televisiva tra i Borghi più belli d’Italia. La classifica con i piazzamenti ottenuti dai 20 borghi in gara verrà resa nota la sera di Pasqua, domenica 17 aprile, nel corso della trasmissione “Il Borgo dei Borghi 9” su RaiTre, dalle ore 21:20. Durante il programma condotto da Camila Raznovich, ci si immergerà ancora una volta in ogni borgo, uno per ogni regione, scalando la lista dal ventesimo al primo posto per decretare il vincitore della nona edizione 2021/2022.

Per Millesimo, una nuova occasione di visibilità sul canale nazionale, dopo la presentazione del 6 marzo. Questa volta, però si tratta di uno speciale in prima serata, che nella precedente edizione ottenne circa il 9% di share, con due milioni di spettatori e grande eco sulla stampa nazionale.

“Millesimo ha già vinto per diverse ragioni: per la prova di energia e di entusiasmo che ha dato nelle settimane della votazione e per aver avuto una grande visibilità come uno di 20 borghi che merita attenzione su oltre 8000 Comuni italiani - afferma il sindaco Aldo Picalli - Vivremo domenica una piacevole serata, con la consapevolezza di aver fatto il possibile per far conoscere le nostre bellezze. Abbiamo partecipato con entusiasmo, mettendo in atto una originale campagna voto che si è svolta sui social in quest'ultimo mese. La classifica finale rispecchierà i consensi ottenuti dal pubblico votante e il giudizio della giuria tecnica".

A spingere per il voto a Millesimo sono arrivati gli appelli di personaggi celebri e figure istituzionali di rilievo che hanno offerto la loro popolarità al Borgo di Millesimo per incassare preferenze da tutta la Liguria e non solo.

Un lavoro di squadra iniziato con i contatti con la produzione del programma affidata dalla Rai alla Elephant Italia e proseguito lo scorso mese di agosto con le riprese sul territorio alle quali hanno preso parte associazioni e singoli cittadini con l’unico scopo di valorizzare il proprio territorio e ciò che questo ha da offrire.

Il filmato è disponibile sulla piattaforma RaiPlay, nell’archivio del programma Kilimangiaro (puntata del 6 marzo) e sulle pagine social del Comune di Millesimo.