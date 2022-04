Ad Albenga arriva il grande cinema in versione floreale: tra fantascienza e classici intramontabili torna "Fior d'Albenga"(FOTO e VIDEO)

L'attenzione è tutta per gli enormi dinosauri a grandezza reale del "Jurassic Park", ma dalla fantascienza fino ai classici intramontabili del cinema italiano i motivi per due passi nel centro storico di Albenga nel prossimo mese non mancheranno di certo.

Sono calati stamani i veli sulla nuova edizione di "Fior d'Albenga", la rassegna florovivaistica in cui aziende locali, enti e associazioni hanno allestito dieci tra aiuole e installazioni, di cui otto in gara e altre due fuori concorso, sul tema del "Grande Cinema": dal comico e riflessivo postino dell'indimenticato Massimo Troisi al medico della mutua della creatività umoristica e satirica di Alberto Sordi, è però il genio visionario di Steven Spielberg coi suoi mondi fantastici e affascinanti, dall'extraterreste E.T. al futuristico universo di Avatar, il protagonista dell'appuntamento.

