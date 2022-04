Elezioni 2022, a Noli la corsa sarà a quattro: Gambetta e Pastorino ci riprovano, in ballo tornano gli ex Niccoli e Repetto

Arrivata la data ufficiale del prossimo turno elettorale, ossia il 12 giugno, comincia a prendere la sua forma definitiva la corsa per occupare lo scranno più alto nel palazzo comunale di Noli.

Dopo la travagliata parentesi, durata il tempo di metà mandato, della giunta guidata da Lucio Fossati e il commissariamento della dottoressa Lazzari, sarà ancora una gara a quattro, come già accaduto nel 2019, per la carica di sindaco, tra chi quel ruolo lo ha già ricoperto in passato e chi ci ha provato senza però trovar fortuna.

Primo ad annunciare la propria candidatura è stato il consigliere e capogruppo uscente di "Uniti per Noli" e candidato alle scorse elezioni, Marino Pastorino. Un annuncio che ha marcato forte lo strappo all'interno del centrodestra segnando la fine, dopo pochi mesi, del matrimonio con l'area facente riferimento nell'assise appena decaduta ad Alessandro Fiorito.

Il motivo? Il rientro in campo dell'ex primo cittadino per 15 anni (dal 1995 al 2004 e dal 2014 al 2019) Giuseppe Niccoli, di cui Fiorito fu già vice nell'ultimo mandato, ora pronto a scendere nuovamente nella bagarre elettorale col probabile appoggio dei "vaccarezziani": proprio il capogruppo di Cambiamo ha incontrato, in occasione del sopralluogo dell'assessore Scajola, seppur solo per alcuni istanti, l'ex primo cittadino.

Anche a sinistra c'è chi correrà per tornare a guidare il borgo marinaro del Golfo dell'Isola. Il gruppo che sostenne tre anni fa il sindaco uscente, con conferme e novità, riproporrà il protagonista dell'interregno "niccoliano", ovvero Ambrogio Repetto, che potrà contare, tra gli altri, del sostegno dell'ex vicesindaco Debora Manzino.

Il quarto seggio nella disfida elettorale è quello guidato da Chiara Gambetta, ormai consolidato negli anni, di "In Repubblica 3.0" pronta a rilanciare la sfida per tornare in consiglio comunale ma stavolta con un ruolo da protagonista.