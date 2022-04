Spotorno, il campo "Siccardi" sempre più avvolto dal degrado. La minoranza: "Ci sarà un futuro per il progetto di restyling?"

Un nugolo di rovi ad avvolgere tribune ormai scalcinate e una distesa di erbacce a tratti inopportune perfino per definire l'area parcheggio per i camper.

Già, perché della funzione sportiva del campo "Siccardi" di Spotorno le tracce si sono perse ormai circa dieci anni fa e, proprio mentre è rinata la Spotornese, resasi immediatamente protagonista nel campionato di Seconda Categoria e vincendo la Coppa Liguria di futsal, la domanda sorge a molti spontanea: riuscirà la città a riavere il suo campo da calcio?

Lo stato in cui versa la struttura è ora di grave degrado, "a partire dai locali adibiti a spogliatoio, lasciati aperti alla mercé di chiunque (la porta è crollata o peggio è stata scardinata) per arrivare alla tribuna ormai avvolta dalla vegetazione. Tutto questo per non parlare delle condizioni del terreno di gioco, ormai più simile a una foresta che a uno zerbo idoneo all'attività sportiva".

A denunciarlo sono i consiglieri di minoranza Camilla Ciccarelli e Lorenzo Caviglia Bardini di "Spotorno Obbiettivo 2026", pronti a portare la questione nel prossimo consiglio comunale la questione con un'interpellanza nella quale, oltre all'aspetto calcistico, viene riportato anche quello urbanistico. Il campo occupa infatti un'ampia porzione di località Serra, all'ingresso di ponente della cittadina: "Questo non solo arreca un danno morale a chi ha calcato la terra del Siccardi nel passato ma anche a chi si affaccia alla nostra cittadina a cui viene presentato uno spettacolo poco edificante, figlio di un'incuria che viene da lontano ma a cui questa amministrazione non ha mai posto fine".

Eppure negli anni scorsi un progetto era stato presentato dall'Amministrazione per partecipare al bando ministeriale "Sport e Periferie". Nel piano, da circa 1 milione e 200mila euro, vi era non solo la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica di dimensioni adatte sino all'Eccellenza, era previsto un completo restyling dell'impianto con nuove recinzioni, torri faro a led e volumi di servizio (spogliatoi, infermeria, bagni, biglietteria, etc.), nonché l'adeguamento alle normative esistenti e la piena accessibilità senza alcuna barriera.

Da allora passi in avanti, almeno significativi, non ne sono stati fatti: "Il sempre maggiore interesse che si sta sviluppando intorno al movimento calcistico locale dovrebbe imporre all'Amministrazione di dare delle risposte concrete su quali siano i piani di realizzazione del programma della lista - dicono Ciccarelli e Caviglia Bardini - La nostra intenzione come gruppo consiliare di opposizione è quella di chiedere all'Amministrazione Fiorini di chiarire quali siano i passi effettuati dopo il recente non ottenimento dei fondi del bando a cui il comune aveva partecipato".